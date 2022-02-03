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احذفه فورًا.. جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد

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الخميس، 03-02-2022 12:23 م

حث مستخدمو هواتف أندرويد، على التحقق من هواتفهم بعد اكتشاف تطبيق خطير على متجر جوجل بلاي Play Store، يمكن سرقة تفاصيل الحسابات المصرفية لمستخدميه.
وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، عثر فريق الأمان في Pradeo، تطبيقا مشهورا يسمى "2FA Authenticator" قادرا على تثبيت برامج ضارة على أجهزة أندرويد بعد تنزيله.
وأصدر الفريق الأمني تحذيرا عاجلا لأن هذا التطبيق يمثل تهديد خطيرا على مستخدمو أندرويد، لأنه يتم الترويج لـ  "2FA Authenticator" على أنه يمكنه الحفاظ على أمان الهواتف الذكية عن طريق إضافة طبقة أمان إضافية من رموز المصادقة الثنائية.
وعلى عكس ما يروج له مطورو التطبيق الضار، يقوم 2FA Authenticator بإصابة أجهزة أندرويد ببرنامج خبيث يسمى Vultur هدفه الوحيد هو استهداف الخدمات المالية وسرقة الأموال من الحسابات المصرفية.
وبمجرد ابلاغ جوجل بوجود التطبيق الضار، قامت بحظره على الفور من منصة متجر "بلاي"، ونصحت أي شخص قام بتثبيت "2FA Authenticator" على هاتفه أن يقوم بحذفه على الفور حيث أنه مازال معرضا للخطر.
وأوضح باحثو "Pradeo"، مكتشفي البرنامج الخبيث أن تطبيق 2FA Authenticator،  تم تثبيته أكثر من 10 آلاف مرة على هواتف أندرويد، حيث يستغله مجرمي الإنترنت لتثبيت فيروسات حصان طروادة سرا على أجهزة أندرويد.
وكشف تقرير "Pradeo"، أن تطبيق المصادقة الثنائية يقوم تلقائيا بتثبيت البرامج الضارة التي تسمى vultur التي تستهدف الخدمات المالية لسرقة المعلومات المصرفية للمستخدمين، لذلك ينصح مستخدمو هذا التطبيق بحذفها على الفور.
 

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