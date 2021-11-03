احذر.. 6حالات لسحب رخصة القيادة 3 شهور في قانون المرور الجديد

الأربعاء، 03-11-2021
10:55 ص
وفقا لتعديلات قانون المرور
الجديد، تسحب رخصة القيادة
لمدة لا تقل عن شهر
ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:
1- السماح بوجود
رکاب على أجزاء المركبة من الخارج
2- استعمال
الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3- وقوف المركبة
ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الامامية
والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4- استعمال
المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختص.
5-عدم وجود
المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6- عدم وجود
حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.