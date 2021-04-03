احذر.. علامة في الصدر تنذر بالسكتة القلبية

السبت، 03-04-2021
10:13 ص
المصريون
حذر تقرير صادر عن مؤسسة القلب البريطانية، من عرض مرضي في
الصدر
، قد يكون مؤشرا لسكتة قلبية
.
وكشف الباحثون أن الشعور بـ”رفرفة” الصدر
قد يكون مؤشرا على
السكتة القلبية القاتلة، والتي تحدث عندما يتعطل القلب ويتوقف فجأة عن النبض بشكل غير
متوقع، ويفقد الشخص الذي يعاني من السكتة القلبية وعيه ويختفى النبض إذا لم يتم العلاج
في أسرع وقت، لذا فأن أحد أعراض تسرع القلب البطيني هو الشعور بالرفرفة في الصدر
.
وتشمل الأعراض خفقان للقلب، وألما أو انزعاج في الصدر
، وصعوبة
في التنفس، والشعور بالم
رض، والتعرق كثيرا، والشعور بالدوخة أو الإغماء.
ونقل التقرير عن باحثون، أن الأشخاص الذين لديهم نوبات قصيرة
من تسرع القلب البطيني تتوقف من تلقاء نفسها، دون أي أعراض أخرى، عليهم الذهاب إلى
أقرب قسم للطوارئ لتلقى العلاج اللازم.
وأشار الباحثون إلى تسرع القلب البطيني قد يسبب عدم انتظام
ضربات القلب والذي يسمى الرجفان البطيني، ويحدث عندما تنطلق الإشارات الكهربائية في
مناطق مختلفة من البطينين في نفس الوقت وتسبب إيقاعًا سريعًا للغاية يهدد الحياة.