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احذر.. عادة يفعلها الكثير قد تصيبك بالفطر الأسود

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الثلاثاء، 08-06-2021 10:36 ص

حذر استشاري التغذية العلاجية محمد حلمي، من “استنشاق الفراولة أو التفاح أو الطماطم أو الجبنة الريكفورد، عند إخراجها من الثلاجة للتأكد من سلامتها، قد ينقل الفطر الأسود إلى الجسم”.
وأوضح أنه “عندما نجد الأطعمة تغير شكلها وأصبحت لزجة، فلا بد من التخلص منها ووضعها في كيس محكم، وإلقائها في القمامة”.
ولفت إلى أن “المأكولات الرخوة مثل الطماطم والفراولة والخيار والجبنة، إذا ظهر عليها أي شيء غريب بما فيها النقط السوداء، فلا بد من التخلص منها، حيث إن هذه النقطة الصغيرة تلك يكون لديها جدر”.
وأردف أن “المأكولات الصلبة مثل الخبز أو التفاح أو الجزر أو البروكلي أو الكرنب، إذا ظهر عليها شيء أسود، يمكن التخلص من هذه المنطقة فقط واستخدام باقي الثمرة”.
وتابع أن “الجبن الريكفورد، يصنع من لبن الماعز، وهو من أصح الألبان على وجه الأرض، حيث إن نسبة اللاكتوز والدهون به منخفضة للغاية، والقيمة الغذائية والكالسيوم مرتفعة للغاية، كما أنه يتم حقنه بمادة قريبة من المضاد الحيوي لكي يتحول من اللبن للجبن، وبالتالي فإنه يحتوي على مضاد حيوي طبيعي”.
واختتم:”جبن الريكفورد يحتوي على نوع بكتيريا شبيهة بالبكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان، وبالتالي فهو مفيد للغاية لصحة الإنسان والقولون والجهاز الهضمي”، منوها إلى أن ظهور بعض الأماكن السوداء وتحولها إلى اللزوجة في الجبن، دليل على عدم صلاحيته واحتوائه على الفطر الأسود.
 

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