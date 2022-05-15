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احذر أن تكون فيه هذه الأشياء.. «الحج» توضح حالات رفض استلام جواز السفر

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الأحد، 15-05-2022 12:23 م

أعلنت بوابة الحج المصرية، التعليمات المنظمة لتنفيذ تأشيرات الحج الخاصة بالشركات السياحية والجمعيات الأهلية لموسم حج 1443 هــ/ 2022 م.
وتضمنت التعليمات حالات رفض استلام جواز السفر الحالات التالية:
- جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.
- اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بالجواز الدولي عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي.
- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.
- جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل.
- عدم إرفاق أصل + صورة شهادة التحصين الدولية بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد -19).- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج) وُمدون عليه مسلسل الحاج داخل حقيبة الجوازات المشار إليها ومرتبة بنفس مسلسل الكشف.- عدد (3) صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4×6 مع مراعاة الآتي:
1- ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون.
2- طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80%من الصورة.3- مراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة وترفق بالغلاف الخلف للجواز.
4- يتم وضع الصور داخل مظروف صغير يدون عليه وعلى خلفية كل صورة اسم الحاج والمسلسل الوارد بالكشف وُيثبت المظروف بالغلاف الخلفي للجواز.

- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات ) لقاح الأنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعى 135 ACYW ، لقاح" الحمى المخية الشوكية" (أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.. مع إرفاق البطاقة الصحية بالغلاف الخلفي للجواز كشرط للحصول على التأشيرة كتعليمات السلطات السعودية.
يلصق استيكر على الغلاف الخارجي لجواز السفر مدون عليه اسم الشركة أو الجمعية وبيانات الحاج من واقع جواز السفر ومسلسل الحاج بكشف البوابة.
- لن يُسمح لأي متقدم باستلام جواز سفره إلا عقب استصدار تأشيرة الحج (بالنسبة لحجاج وزارة التضامن الإجتماعي).

- بالنسبة لحجاج وزارة السياحة، لا يتم استلام الجواز إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة به.
- توافي الإدارة بكشوف أسماء الحجاج المضافين بد ًال من المتوفين أو المستبعدين لأسباب أخرى أو المتنازلين عن أداء فريضة الحج أو عدم توافر الشروط فى موعد أقصاه "72 ساعة " من تاريخ الإخطار بالإستبعاد بما لا يتجاوز "ثالثة أيام عمل" قبل الحصول على تأشيرة الحج من المسار الإلكترونى السعودي" وتتحمل الجهة كافة التبعيات في حالة عدم الحصول على التأشيرة بسبب تأخرها عن المواعيد دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
- يتم تسليم بطاقات تحقيق شخصية الحجاج (كارت التعارف) وأسورة المعصم الخاصة بهم بعد (20) يوم عمل كامل من تاريخ تسليم أخر بيان بأسماء الحجاج الوارد من الجهة للإدارة بعد الاستبعاد والإضافة والاستبدال وذلك وفقا للتصميمات التى سيتم الإتفاق عليها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بارتدائها وذلك لاعتبارها وسيلة التعرف على الحاج.

-شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
- تقديم إقرار من المتقدم والمرافق بطلب الحج بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته.
 

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