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احذروا.. انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

طقس - ارشيفية
طقس
 
الإثنين، 19-10-2020 09:36 م أحمد سالم
أكد محمود شاهين مدير ادارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن النصف الثاني من فصل الخريف بدأ المواطنين بالشعور بأنخفاض تدريجي في درجات الحرارة مؤكدا أن الرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من البحر المتوسط هي التي ستغير في حالة الطقس.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية دي ام سي  إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام القادمة؛ موضحا أن الأمطار مستمرة من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد.

وتابع مدير ادارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التغيرات السريعة التي تحدث في فصل الخريف تجعلنا ننصح المواطنين بمتابعة حالة الطقس قبل الخروج من المنزل، لافتًا إلى أن فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر، حيث إن أغلب الأجواء في فصل الخريف تكون عدم استقرار.
 

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