احذرها.. أطعمة تُسهِّل الإصابة بكورونا

الأحد، 10-01-2021
02:29 م
حذرت الطبيبة الروسية أخصائية التغذية والصحة العامة “يكاتيرينا
بوريالوفا” من تناول بعض الأطعمة
أو الإسراف بتناول البعض الآخر في فترة “وباء كورونا
”.
وقالت الطبيبة- حسب روسيا اليوم- إن هذه الأطعمة
تزيد من
خطورة اشتداد المرض حال الإصابة بالفيروس، كما أنها تضعف المناعة فتسهل العدوى بفيروس
كوفيد19.
الملح والسكر
وأوضحت الطبيبة إن تناول “الأبيضين” الملح والسكر أو المواد
الحاوية لهما هي من العوامل السيئة في اشتداد المرض وإضعاف قدرة الجسم على مقاومة مضاعفات
الإصابة على حد قولها.
وأضافت :” لن آتي بجديد، ولكن الأشخاص الذين تميل أجسامهم
للبدانة هم الأكثر تعرضا لقصة مرضية سيئة في حال تعرضهم للإصابة بالفيروس ، وهذا سببه
مداومتهم على أطعمة
غير صحية طوال فترة ليست بالقليلة قبل الوباء ولكن خلال هذه الفترة
يجب المواظبة على نظام غذائي يسمح للجسم بترميم نفسه بسرعة وهذا ينطبق على الكثير من
الأطعمة
”.
أطعمة
يجب الامتناع عنها
ووضعت “بوريالوفا” قائمة أطعمة
يجب عدم تناولها او الابتعاد
عنها قدر المستطاع وهي:
1/ المعجنات بأنواعها والترشيد بتناول الخبز أيضا
2/ الابتعاد عن كافة المخللات المملحة
3/ كافة الأطعمة
المحلاة وحتى العصائر منها
4/ التقليل من تناول اللحوم المشبعة بالدهون
5/ التخلي عن رقائق البطاطس والمايونيز والوجبات السريعة.
6/ تجنب الكحول: من الضروري الحد من تناوله ليس فقط من أجل
تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا
، ولكن أيضا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى.
مخاطر تناول هذه الأطعمة
وتابعت الطبيبة إن كل ما سبق يضيف جهداً إضافياً على عمل
القلب والأوعية الدموية (وهي النسبة الكبيرة من ضحايا مضاعفات كورونا
) إضافة للخلل
الحاصل بعمل الغدد الصماء وارتفاع مستوى السكر في الدم وهو من العوامل الخطرة أيضا
على مرور المرض بحسب كافة المعطيات من مختلف بلدان العالم”.