الأحد، 11-10-2020
08:37 م
المصريون
على مدار 30 يوم ماضية تابع الجمهور السعودي المسلسل
الكويتي "كان خالد
" والذي أصبح حديث السعوديين بعد نهاية الحلقة
الأخيرة، وذلك بسبب النهاية الغير متوقعه للمسلسل.
حيث تناول العمل العديد من المشاكل التي تحدث داخل المجتمع
الخليجي، وطرأت بالذات على المجتمع الكويتي، وفي القلب من كل هذه اﻷحداث قصة حب
خالد وسارة والتي تنتهي بإنتحار سارة وهو ما أعتبره الجمهور السعودي نهاية مأساوية
وغير متوقعه والتي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي .
وصعد هاشتاج اسم
المسلسل الكويتي #كان_خالد قائمة الترند للموضوعات الأكثر مناقشة بين السعوديين
على موقع التدوين المصغر “تويتر” تزامنًا مع عرض الحلقة الـ 30 من المسلسل
والأخيرة على قناة MBC والتي حملت أحداثها مفاجأت للمشاهدين،
واستمر هذا التفاعل بين الجمهور السعودي حتى الآن.