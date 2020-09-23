احتفالا باليوم الوطني.. سعوديون قطعوا 350 كم سيرا على الأقدام
احتفالا باليوم الوطني.. سعوديون قطعوا 350 كم سيرا على الأقدام
الأربعاء، 23-09-202002:26 معبد القادر وحيد
انتشر
على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمجموعة من الرحالة السعوديين وهم يقطعون
مسافة تصل لقرابة 350 كلم، مشيا على الأقدام من الباحة إلى أبها.
يأتي
هذا بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ90
للمملكة، والذي يوافق اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر.
وبحسب
المقاطع المصورة التي تم تداولها، فإن الرحالة البالغ عددهم 8 أشخاص تتراوح أعمارهم
بين 60 و75 عاما.
وقال
أحد الرحالة إنهم يقومون بهذه الرحلة للسنة
الثالثة على التوالي، تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني.
كما
تستغرق الرحلة التي بدأها فريق يعرف باسم "رحالة الجنوب"، 13 يوما.
ومن خلال رسالة
للجمهور السعودي ناشد الرحالة المجتمع بالمحافظة على الصحة من خلال المشي ومحاربة الأمراض بالمشي،
وبأن الرياضة لجميع الفئات.
يذكر
أن السعودية تحتفل بالعيد الوطني في الثالث
والعشرين من شهرسبتمبر من كل عام، ويتم فيه إقامة الفعاليات والاحتفاليات في جميع المملكة.