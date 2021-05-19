احتجاز نجل الفنانة أحلام في مستشفى بالسعودية

الأربعاء، 19-05-2021
03:59 م
تعرض فاهد الهاجري، نجل
الفنانة
الإماراتية أحلام الشامسي،
إلى وعكة صحية تم إدخاله على إثرها إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، لتلقي
العلاج.
ولم تعلن الفنانة
أحلام عن تفاصيل الوعكة التي يعاني منها
ابنها فاهد، وتسببت في حجزه بالمستشفى، مكتفية بالدعاء له.
وعلق جمهور أحلام على تغريدتها التي تلقتها من متابعيها تدعو
إلى ولدها، ومنها تعليق أحد أفراد الطاقم الطبي الذي قال:”أطمنك يا ملكة أن ابنك فاهد
بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولا تحاتينه احنا
حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني”.
وقالت أحلام:”الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا
معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر“، فيما أرفقت بالتعليق بوضع وجه تعبيري
يبكي ويذرف الدموع.