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احتجاز أحلام بالكويت وتتسبب في التحقيق مع فنان قطري.. تعرف على الأزمة

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احتجاز أحلام بالكويت وتتسبب في التحقيق مع فنان قطري.. تعرف على الأزمة

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احلام
Native
Teads
الإثنين، 10-01-2022 09:30 ص


عبرت الفنانة أحلام عن إنزعجهاالشديد لدىوصولها إلىالكويتلإحياء حفلزفاف فيطيارتها الخاصةعندما تمإبلاغها لاحقاًأنه يتوجب عليها أن تبقى محجورة 72 ساعة أو 3 أيام قبل أن تتمكن من المغادرة.
وتوجهت أحلام في 3 مقاطع فيديو إلى متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي شارحة ما حصل معها بالتفصيل ووجهت نداء إلى أمير الكويت الشيخ نواف بن أحمد وولي عهده الشيخ مشعلالأحمد بهذا الخصوص.
وقالت أحلام في تعليقاتها على الفيديوهات:"هذه قصتي مع الحجر في الكويت، ليش أنا انحجز في حين إن فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم، الكويت دولة عدل وهذا خطابي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهدهالشيخ مشعلالأحمد ؟؟”.
وشرحت التفاصيل قائلة :":إن الفنان القطري فهد الكبيسي وصل فينفس اليومعلى متنالخطوط الجويةالقطرية وحياحفل زفافثم غادرفي اليومالتالي"،متسائلة :"لماذاأحلام الإماراتيةتنحجز فيفندقها علىالرغم منأنها خضعتللتلقيح ضدفيروس كوروناوأجرت الفحوصاللازمة وأنهالم تتبلغحين وصولها إلى المطار بأمر فرض الحجر عليها بل لاحقاً"، وتساءلت :"لماذا فهد القطري يغادر في اليوم التالي بينما أحلام تحتجز؟ وختمت الفيديو طالبة جواباً على ندائها وتساؤلاتها".
 

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