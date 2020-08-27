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الخميس، 27-08-2020 08:29 م محمد فضل- متابعات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من الوزراء.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات في مقدمتها الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، والعلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مُتابعة الجهود الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وأيضا رفع كفاءة منظومة الري على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك الجهود الوطنية لاستعادة الحركة السياحة، فضلاً عن الاستعدادات الجارية حاليا لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض في هذا الإطار كافة جوانب تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، حيث تم مناقشة أبرز المشروعات الحالية المشتركة مع الأشقاء الأفارقة، ومراحلها التنفيذية وسُبل دعمها وما قد يواجهها من تحديات، خاصة تلك التي تتعلق بمجالات الطاقة والربط الكهربائي،

كما تم استعراض أخر التطورات فيما يتعلق ببناء سد "جوليوس نيريري" بتنزانيا. ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالاستمرار في استشراف مجالات تعاون جديدة ومشروعات مستقبلية تحقق العائد الإيجابي المرجو في إطار من المصلحة المشتركة، وعلى نحو يعزز كافة جوانب التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، والنقل والربط الملاحي لتعظيم قيمة حجم التبادل التجاري المشترك.

وأضاف راضي أن الاجتماع شهد أيضا متابعة الموقف التنفيذي بشأن تعامل أجهزة الدولة المعنية مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي، خاصة في المحافظات الكبرى، وما تم تنفيذه حتى الآن من إجراءات قانونية حيال تلك المخالفات.

كما اطلع السيسي على بعض مشروعات الري واستصلاح الأراضي، خاصة بتوشكى في جنوب الوادي، ووجه بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لكافة جوانب المشروع للوصول إلى حجم الأراضي المستهدفة للاستصلاح تمهيدا لبدء الإنتاج الزراعي.
 

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