الأحد 03 نوفمبر 2024
توقيت مصر 23:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد زيارة مديرة صندوق النقد.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

زوج شيماء سيف يخرج عن صمته ويبرئها من عدم الإنجاب: العيب مني

رد صادم من اتحاد الكرة على طلب الأهلي بشأن التحكيم

السعودية تعلن عن إعـ.ـدام 4 سعوديين ويمنيين وتكشف جريمتهم

أنهى حياة أمام الجميع.. فيديو يوثق جريمة مصر الجديدة

شاهد.. كوماندوز إسرائيلي يختطف قبطان بحري من قلب لبنان

بشكل مفاجئ.. ارتفاع أسعار العملات العربية أمام الجنيه في البنوك

كولر: هذا أسوأ شوط لي مع الأهلي

شاهد.. مقـ.ـتل أول جندي من كوريا الشمالية في الحرب على أوكرانيا

مجنون.. فيديو لسائق ميكروباص يعبر كوبري مخصص للمشاة يثير الجدل

اتهمها في شرفها.. 4 مشاهد من محاكمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي

196-180312-case-mayar-el-beblawi-sheikh-mohamed-abu-bakr_700x400
ا
الأحد، 03-11-2024 11:24 ص

 

 

4 مشاهد و120 دقيقة شهدتها محاكمة الإعلامية ميار الببلاوي في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد ابو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

 

30 : 11

 

وصلت ميار الببلاوي إلى المحكمة الاقتصادية، بينما تغيب  الشيخ محمد أبو بكر.

 

00 : 12

 

بدأت الجلسة واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع ميار الببلاوي ودفاع الشيخ محمد أبو بكر، وقدم خلالها محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات تدين الشيخ بسب وقذف موكلته وطلب تعويضا مدنيا 5 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكلته.

 

30 : 12

 

استمعت المحكمة إلى الإعلامية ميار الببلاوي وقالت : «أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم».

 

00 : 1

 

قررت المحكمة حجز المحاكمة للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجاري.

قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر، والإعلامية ميار الببلاوي إحالتهما الى المحاكمة العاجلة.

 

إحالة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي للمحاكمة

وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد ابو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي - بطريق العلانية بان نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي المسمى تشيع عند ابوبكر عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

 

وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بإن نشر المقطع المسجل على العام عبر  حسابه الشخصي أنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.

 

وتعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.

 

وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها  سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وقال الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه علق على فيديو للإعلامية ميار الببلاوي، منوهًا أن حلقتها تضمّنت أقوالا وأفعالا تخالف الشرع ولا يليق بنسائنا أن تشاهد هذه الحلقة.

إقرأ ايضا

196-163303-muhammad-carter-husband-shaima-saif-2

زوج شيماء سيف يخرج عن صمته ويبرئها من عدم الإنجاب: العيب مني

خحه

أنهى حياة أمام الجميع.. فيديو يوثق جريمة مصر الجديدة

ه

مجنون.. فيديو لسائق ميكروباص يعبر كوبري مخصص للمشاة يثير الجدل

أخبار متعلقة

19-2023-638263165715513748-551

اعتزل بعد وفاة ابنه.. رحيل الفنان حسن يوسف عن عمر 90 عاماً

ف

حلا شيحة تثير الجدل بفستان قصير في مهرجان الجونة

2024_10_22_23_20_26_104

صدمة الوسط الفني.. انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة

ن

جوري بكر تعلن طلاقها للمرة الثانية وتكشف السبب: مش جوزي

ccd78aba6d

ميار الببلاوي عن محاكمة الشيخ محمد أبو بكر: "هثبت عفتي وشرفي"

14798629541632475893

أول تعليق من شقيقة دنيا بطمة على أنباء انتحارها في السجن