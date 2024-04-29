اتُهمت بالزنا بسببه.. من هو زوج ميار الببلاوي الذي طلقها 11 مرة





تصدرت الفنانة المعتزلة ومقدمة البرامج ميار الببلاوي، قوائم مواقع التواصل، بعد نشرها فيديو، تتحدث خلاله عن اتهام أحد الشيوخ لها بالزنا، وذلك في تعليقه على حديثها عن طلاقها وعودتها إلى زوجها الحالي 11مرة .

الأزمة بدأت عقب ظهور ميار، في برنامج "شيخ الحارة"، خلال شهر رمضان الماضي، وتحدثت مع الإعلامية بسمة وهبة عن زواجها زطلاقها.

وقالت ميار: "رفعت عليه قضية في مصر وحبسته كنا في عز الثورة، طلقني كتير واتجوزنا كتير، طلقني حوالي 11 مرة.. هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض، وكنت عاوزة اخلف، فاتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل وتطلقنا، ورغم مشاكلنا وقف جنبي لما ماما ماتت وساندني بكل اللي يقدر عليه، بعدما شيلت الرحم وكان كريم معايا وابني".

وتابعت: "الراجل ده هو حياتي كلها وأنا وهو عصبيين جدا، وكل مرة بتحصل كوارث ومش مني ومنه من اللي حوالينا زى ما يكونوا مستكترين عليا، وآخر رجعة لينا دلوقتي جوازي مش موثق، أنا مش عاوزة أوثقه".

ومع تصاعد الأزمة حول زيجاتها، كان السؤال من هو زوج ميار الببلاوي؟

- فنان ومنتج سعودي يدعى عبد الله الكاتب

- ولد في 18 مارس 1978

- وصف بأصغر منتج عربي، بعد توليه وعمره 16 عام، إنتاج فيلم "خلطبيطة"، من بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وإخراج مدحت السباعي.

- شارك بالظهور كممثل، في أغلب الأعمال التي أنتجها، ومنها أفلام: "لحم رخيص"، "وإحنا ولاد النهاردة"، "بيتزا بيتزا"، "دكتور سليكون"، ومن المسلسلات: "أسرار"و"آه من حوا".

- تبادل وزوجته ميار الببلاوي، إقامة الدعاوى القضائية، إذ اتهمها بسرقة مصوغات والدته، والهروب من السعودية، وطالب بوضعها في بيت الطاعة

- في 25 ديسمبر 2011، وبعد قضائه شهرين في الحبس، صدر الحكم ببراءة عبد الله الكاتب، في القضية رقم 10640 جنح الغردقة، بعد أن تم القبض عليه واحتجازه بتهمة التحريض وسرقة عفش زوجته ميار الببلاوي.







