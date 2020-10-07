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اتفاق بين مصر وجنوب السودان بشأن النيل
 
الأربعاء، 07-10-2020 06:40 م الطيب حسين
أجرى السفير المصري في جوبا دكتور محمد قدح، ووزير الري والموارد المائية الجنوب سوداني "مناوا بيتر"، زيارات ميدانية إلى مدينتي "بنتيو" بولاية الوحدة و"واو" بولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، بمشاركة أعضاء بعثة الري المصري، وذلك بغرض تفقد أوضاع المعدات والمشروعات المصرية المتواجدة في المدينتين تمهيدًا لاستئناف أعمال تطهير المجاري النهرية واستكمال المشروعات المتوقفة.

استقبل "جوزيف مونيتويل" حاكم ولاية الوحدة الوفد خلال زيارة مدينة بنتيو، حيث قام باصطحابه في جولة ميدانية لتفقد الصنادل المصرية والمعدات اللازمة لأعمال التطهير، بينما قامت حاكمة ولاية غرب بحر الغزال "سارة كليتو" باصطحاب الوفد خلال زيارة مدينة "واو" حيث تفقدوا المعدات المصرية المتواجدة في المدينة إلى جانب مشروعات الري المصري هناك ومن بينها محطة لرفع المياه ومرسى نهري.

وصرح السفير محمد قدح أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور "محمد عبد العاطي" وزير الموارد المائية والري المصري إلى جوبا في سبتمبر الماضي، وتمهيدًا لاستئناف أعمال تطهير المجرى المائي في بحر الغزال بما يساهم في تسهيل الملاحة النهرية واحتواء مخاطر الفيضانات.
 

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