اتفاق بين مصر وجنوب السودان بشأن النيل

الأربعاء، 07-10-2020
06:40 م
الطيب حسين
أجرى السفير المصر
ي في جوبا دكتور محمد قدح، ووزير الري والموارد المائية الجنوب سوداني "مناوا بيتر"، زيارات ميدانية إلى مدينتي "بنتيو" بولاية الوحدة و"واو" بولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان،
بمشاركة أعضاء بعثة الري المصر
ي، وذلك بغرض تفقد أوضاع المعدات والمشروعات المصر
ية المتواجدة في المدينتين تمهيدًا لاستئناف أعمال تطهير المجاري النهرية واستكمال المشروعات المتوقفة.
استقبل "جوزيف مونيتويل" حاكم ولاية الوحدة الوفد خلال زيارة مدينة بنتيو، حيث قام باصطحابه في جولة ميدانية لتفقد الصنادل المصر
ية والمعدات اللازمة لأعمال التطهير، بينما قامت حاكمة ولاية غرب بحر الغزال "سارة كليتو" باصطحاب الوفد خلال زيارة مدينة "واو" حيث تفقدوا المعدات المصر
ية المتواجدة في المدينة إلى جانب مشروعات الري المصر
ي هناك ومن بينها محطة لرفع المياه ومرسى نهري.
وصرح السفير محمد قدح أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور "محمد عبد العاطي" وزير الموارد المائية والري المصر
ي إلى جوبا في سبتمبر الماضي، وتمهيدًا لاستئناف أعمال تطهير المجرى المائي في بحر الغزال بما يساهم في تسهيل الملاحة النهرية واحتواء مخاطر الفيضانات.