الجمعة 25 أغسطس 2023
توقيت مصر 06:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة غير متوقعة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

"علقة ساخنة".. شاهد ما حدث للمتطرف حارق المصحف في السويد

بعد أداء العمرة.. سارة سلامة تظهر بملابس جريئة وبطن مكشوف

شاهد ماذا قالت صديقة نيمار بعد تعاملها مع السعوديين

على الزيرو.. أسما شريف منير تصدم الجميع بحلاقة شعرها وتكشف السبب) فيديو)

اختفاء عقد إمام عاشور من النادي.. اللجنة تفجر مفاجأة

متزوج اثنتين.. رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

شاهد.. فاغنر تتوعد بالانتقام لمقتل زعيمها : استعدوا لنا

شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين قوات تركية وقوات الأمم المتحدة في قبرص

رد فعل صادم من فنانة شهيرة على خيانة زوجها (فيديو)

اتصال من الرئيس ينهي مداخلة أسامة ربيع مع أحمد موسى (فيديو)

IMG-20230824-WA0012
أحمد موسى
الخميس، 24-08-2023 10:33 ص


أنهى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بسبب تلقيه مكالمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد قبل إنهاء المكالمة «معلش الرئيس بيكملني دلوقتي على التليفون»، ليوجه الإعلامي أحمد موسى تحيته إلى الرئيس السيسي.
وخلال المداخلة الهاتفية للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع الإعلامي أحمد موسى كشف كواليس التعامل مع الأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتين خلال عبورهما للقناة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وقال أسامة ربيع إن حركة الملاحة داخل القناة انتظمت في الاتجاهين بعد توقفها إثر عطل بـ ناقلتين، مضيفا أنه حدث عطل مفاجئ في التوجيه بما تطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين الإصلاح. .
أشار إلى أنه أنه تم تشغيل قاطرات الهيئة التي نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ، وتم قطر الناقلة الأولى الساعة 8 ونصف صباحا والثانية الساعة 11 صباحا.
ولفت إلى أنه لم يحدث أي تسريب أو تلوث إثر عطل الناقلة التي كانت تحمل غاز، مؤكدا أن الهيئة تتعامل باحترافية شديدة مع أي طارئ في قناة السويس.


إقرأ ايضا

IMG-20230824-WA0019

"علقة ساخنة".. شاهد ما حدث للمتطرف حارق المصحف في السويد

IMG-20230824-WA0006

بعد أداء العمرة.. سارة سلامة تظهر بملابس جريئة وبطن مكشوف

IMG-20230824-WA0015

متزوج اثنتين.. رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

أخبار متعلقة

IMG-20230821-WA0022

أحمد موسى يزف بشرى.. وداعًا انقطاع الكهرباء

A8ZwM

تفاصيل غرق قاطرة بعد اصطدامها بعابرة في قناة السويس

267885938_358967586031758_41379743870696217_n (1)-61c0da3821a98

أحمد موسى يكشف كواليس إقالة سيد عبدالحفيظ ويكشف مفاجأة