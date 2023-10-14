اتحاد جدة يجهز مفاجأة للجماهير قبل المشاركة في مونديال الأندية

السبت، 14-10-2023
02:25 م
نسمه عبد الوهاب
حدد نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، ترتيبات جديدة وخاصة لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية
، تتضمن تدشين متجر عالمي وطقم خاص مونديالي للعميد.
ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر خاصة بأنه "سيتم التعاقد مع شركة عالمية لتأمين أطقم الملابس المونديالية، إضافة إلى توفير إصدارات مختلفة تخص مسيرة وإنجازات وتاريخ النادي توزع على الجماهير".
ويشارك اتحاد جدة
في كأس العالم للأندية
، بصفته بطل دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.
ويستهل اتحاد جدة
، مشواره في كأس العالم للأندية
، بمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز بينهما، الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.