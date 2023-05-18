"اتجوز خمسة".. الزوجة والإبن يتخلصان من الزوج بطريقة مروعة





كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، بوفاة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز داخل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ونجل المجني عليه، مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهم، قاما على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

واعترفت الزوجة وتدعى هدية.ع، وتبلغ من العمر 47 عاما، في التحقيقات بقتلها زوجها انتقاما منه لزواجه عليها 5 مرات، وكان ينتوي الزواج عليها للمرة السادسة، فضلا عن أنه كان يعاملها معاملة سيئة للغاية، موضحة أن تلك المحاولة لقتله لم تكن الأولى بل حاولت قبل ذلك قتله بالسم لكنها فشلت، فقررت تكرار المحاولة مرة أخرى وفشلت أيضا، إلى أنّ قررت قتله بضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه.

وخرجت الزوجة بعد قتلها زوجها لأقاربه وجيرانه بمنطقة رواج بالبياضية وأخبرتهم بوفاته، وبحضور الطبيب تأكد أن الوفاة غير طبيعية.