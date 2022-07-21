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ابن نجم الزمالك السابق يقتل والدته بطريقة بشعة ويصيب والده وجدته

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إبراهيم الدسوقي
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الخميس، 21-07-2022 09:25 ص


أقدم نجل لاعب سابق بنادي الزمالك السابق الكابتن إبراهيم الدسوقي، على قتل والدته بقطعة حديدية، وحاول قتل والده ملحقًا به وبجدته من أمه إصابات بالغة نقلا على إثرها للمستشفى.

وقال لاعب نادي الزمالك السابق: "ربنا كتب لي عمر جديد، كان هيقتلني زي ما قتل أمه"، موضحا أنه يعاني من أمراض نفسية وعصبية، وأنه كان في حالة هياج وقت الجريمة واعتدى على والدته بقطعة حديدية على رأسها فماتت خلال مشادة كلامية جمعتهما داخل منزل الأسرة في القليوبية.

وأضاف اللاعب السباق، أن ابنه يعاني من حالة هياج عصبي بشكل مستمر، وأن الشرطة ألقت القبض عليه وأُحيل إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد والإصابة العمد ولم يصدر قرار من النيابة بشأنه حتى الآن، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميًا.

وتواصل جهات التحقيق، سماع أقوال نجل لاعب الزمالك السابق في جريمة قتل والدته، عن طريق تهشيم رأسها بقطعة حديدية، وإصابة والده نجم نادي الزمالك السابق «إبراهيم الدسوقي»، وجدته من أمه بإصابات بالغة، نقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبينت التحقيقات أن والدة المتهم تدعى نهاد السيد إبراهيم، وتعرضت للضرب على رأسها بآلة حادة، ما تسبب في وفاتها نتيجة إصابتها بكسر في الجمجمة، وتعرضها لنزيف أودى بحياتها في الحال داخل منزل الأسرة في بنها.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن نجل لاعب الزمالك السابق نفذ جريمة قتل والدته في 3 دقائق واعتدى على جدته من أمه بالضرب أيضا عندما تدخلت للدفاع عن نجلتها فأصيبت بكسور في اليدين وكدمات مؤثرة، كما أصيب والد المتهم أيضا بإصابات متفرقة وقت السيطرة على المتهم.

وبحسب روايات شهود العيان ومصادر أمنية أن المتهم جلس بجانب جثمان والدته يدخن السجائر ويردد كلمات غير مفهومة، وأن جيرانه ظلوا يحاصرونه حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، وتحفظت على أداة الجريمة وأرسلت للأدلة الجنائية لفحصها.
 

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