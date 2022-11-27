«ابن عمها هتك عرضها ووالدها رفض تصديقها».. فتاة إيتاي البارود تنهي حياتها(صور)

أقدمت فتاة على التخلص من حياتها بعد تعرضها للتحرش الجنسي، ورفض والدها تصديق روايتها.وفي التفاصيل سادت حالة من الجدل والتعاطف الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن نشرت شابة تدعي علياء. ع. ع من مواليد 1998 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلن عن التحرش بها من أحد أقاربها.كتبت كلمات علي صفحتها بـ "فيسبوك" قائلة إن أحد أقاربها ( ابن عمها) قام بالتحرش بها وعندما اشتكت لوالدها كذبها واختتمت الرسالة بكلمة "باي"، مشيرة إلى رحيلها والتخلص من حياتها وسط حالة من الاستغراب والصدمة.وبالفعل نشرت صفحات تنشر أخبار محافظة البحيرة، خبر وفاة الفتاة بعد أن ألقت بنفسها من طابق علوي، حيث لفظت أنفاسها داخل مستشفى إيتاي البارود.