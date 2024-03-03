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ابنه رفض دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

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حلمي بكر
الأحد، 03-03-2024 10:51 ص

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، الجمعة أول مارس، في أحد المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.
وأصر نجله على عدم دفنه حتى عودته من أمريكا، وحاولت أرملة بكر دفنه، وأعلن نجل  الراحل عن تأجيل دفن وجنازة والده وذلك لحين عودته من أمريكا غدًا، وقد صرح في تصريحات صحفية وقال:"محدش هيدفنه ويودعه غيري أنا أجلت الدفن لبكرة لما أرجع".
وكشف هشام حلمي بكر، نجل الموسيقار الراحل، حقيقة تعرض والده للخطف والتعذيب في الأيام الأخيرة من حياته، كما أُذيع في الأخبار.
وقال هشام في تصريحاته بشأن القصة: «أنا كنت في أمريكا وعرفت إن أبي كان ممنوعا من التواصل مع كل العائلة وأصدقائه، ونُقل إلى الشرقية وهو في حالة مرضية صعبة، ولم يستقبل الرعاية الكاملة».
وتابع هشام حلمي بكر، إنه أخذ أول طائرة إلى مصر بمجرد تلقيه خبر وفاة والده، وطلب من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أن يطالب عائلته بوقف جميع الإجراءات لحين وصوله.
وتابع: «أنا رايح المستشفى أودع أبويا وهانتكلم في تفاصيل الدفن بعدين، انا رايح أقابل المستشار مرتضى منصور، وهنسق معاه كل الأمور، وهعلن كل التفاصيل بعد التنسيق مع عائلتي وأعمامي».

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