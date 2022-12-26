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ابنتا فريد خميس تبيعان حصتهما في «النساجون الشرقيون» بـ 1.4 مليار جنيه

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ابنتا فريد خميس تبيعان حصتهما في «النساجون الشرقيون» بـ 1.4 مليار جنيه

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النساجون الشرقيون
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الإثنين، 26-12-2022 11:00 ص


 

كشفت شركة النساجون الشرقيون، في إفصاح للبورصة ، عن أن كلاً من ياسمين وفريدة محمد فريد خميس باعتا حصتيهما المقدرتين بمجموع 24.6% في الشركة لصالح شركة "FKY limited".

 

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة، أمس الأحد، يصل عدد الأسهم المباعة إلى نحو 163.7 مليون سهم بقيمة نحو مليار و375 مليون جنيه.

 

وأوضح الإفصاح أن قيمة سهم شركة النساجون الشرقيون في الصفقة وصلت إلى 8.40 جنيه.

 

وذكر أن ياسمين محمد فريد خميس باعت نسبة 12.31% من حصتها بالشركة بقيمة 687.7 مليون جنيه، وباعت فريدة محمد خميس نسبة 12.31% من حصتها بالشركة بقيمة 687.7 مليون جنيه لتصبح حصتيها في المجموعة بعد تنفيذ الصفقة صفر.

 

وهبط سهم شركة النساجون الشرقيون بنسبة 4.71% خلال تعاملات جلسة الأحد إلى 9.91 جنيه للسهم الواحد.

 

وتعد النساجون الشرقيون، إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

 

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