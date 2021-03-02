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ابنة يوسف شعبان تفجر مفاجأة عن سبب إصابة والدها بكورونا

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يوسف شعبان وابنته
 
الثلاثاء، 02-03-2021 07:44 م محمد فضل - متابعات
فجّرت "زينب" إبنة الفنان الراحل يوسف شعبان، مفاجأة حول طريقة إصابة والدها بفيروس كورونا، وقالت إن والدها ووالدتها أصيبا بكورونا في لبنان، حين كان شعبان يصوّر مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة"، من تأليف ورشة وبإشراف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم ووليد فواز.
وكان شعبان قد إنتهى قبل وفاةه من تصوير مشاهده الأساسية في المسلسل، مع تبقي مشاهد بسيطة فقط، يمكن إيجاد حلول لها في عمليات التصوير والمونتاج.
 

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