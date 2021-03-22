ابنة نوال السعداوي تكشف عن مرضها المؤلم الذي ماتت بسببه

الإثنين، 22-03-2021
04:00 م
المصريون
كشفت منى حلمي، ابنة
الكاتبة الراحلة نوال السعداوي، عن تفاصيل مرض
ها الصعب
الذي ظلت تعاني منه حتى وافتها المنية أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 90 عامًا.
وأوضحت حلمي أن والدتها كانت تعاني من تقرحات في المعدة ومن صعوبة في بلع
الطعام، ركبت على إثرها أنبوبة في معدتها لتسهيل البلع، ونقلت بسببها إلى أحد
المستشفيات الخاصة بإحدى دور رعاية التأهيل والعلاج الطبيعي التي تتلقى فيها العلاج
بسبب كسر في فخذها الأيسر، حسب تصريحات للوطن.
وكانت قد رحلت الكاتبة نوال السعداوي، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد تدهور
حالتها الصحية نتيجة للمشكلات الصحية التي عانت منها بالمعدة والحلق وتسببت في
معاناتها من صعوبة في البلع خلال الساعات الأخيرة.
وخضعت نوال السعداوي منذ فترة، للعلاج في معهد ناصر إثر تعرضها لكسر أعلى
عظمة الفخذ الأيسر، وذلك بعد صدور قرار من وزارة الصحة بعلاجها على نفقة الدولة،
ثم استكملت العلاج في منزلها على نفقتها الخاصة، ومع تطور حالتها الصحية انتقلت
للعلاج في إحدى دور الرعاية والتأهيل الطبيعي، ومنها دخلت أحد المستشفيات الخاصة
لاستكمال رحلة العلاج في بسبب أمراض المعدة قبل تدهور حالاتها قبل أن تلفظ
أنفاسها الأخيرة.