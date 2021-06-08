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ابنة ملك الأردن تخطف الأنظار بظهورها بالزي العسكري (صور)

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سلمى
Native
الثلاثاء، 08-06-2021 09:43 ص

خطفت الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، ابنة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الأنظار بعدما حضرت حفل افتتاح مركز تدريب المرأة العسكرية في الزرقاء نيابة عن أبيها، الذي أنشئ بالتعاون ما بين القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».
والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني أول امرأة في الأردن، «طيارة» في سلاح الجو، ويطلق عليها «شيهانة» سلاح الجو.
وحصلت الأميرة، على تكريم مرموق من قبل والدها، الملك عبدالله الثاني نفسه، في قصر الحسينية في عمان خلال مراسم تخرجها، وانضمت الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله إلى الأميرة سلمى، في حفل التخرج بمناسبة إنجازها.
ومنذ وقت ليس ببعيد، تخرجت الأميرة سلمى في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية المتميزة في إنجلترا في نوفمبر 2018، حيث أكملت دورة تدريبية قصيرة على غرار والدها وشقيقها الأكبر.
والأميرة سلمى، من مواليد عام 2000، وابنة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله، وهي الرابعة من الأسرة بعد الأميرات بسمة بنت طلال وعائشة ابنة الملك الراحل الحسين وشقيقتها الأميرة إيمان اللواتي تخرجن من ساند هيرست العسكرية.




 

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