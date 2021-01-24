ابنة محمد رمضان تشارك في أول عمل فني وتخطف الأنظار (فيديو)

الأحد، 24-01-2021
02:37 م
المصريون
شاركت "حنين" ابنة
الفنان محمد رمضان
، في أول
عمل فني من بطولة والدها، وظهرت في فيديو كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين
"،
الذي طرحه أمس على قناته الخاصة على موقع يوتيوب.
وظهرت حنين في أكثر من مشهد مع والدها وهي تجلس الى جانبه
في سيارته التي يقودها ونشرت مشاهدهما معاً على صفحتها الخاصة.
الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام
عبد المنعم وإنتاج محمد رمضان
.
على الجانب الآخر يواصل محمد رمضان
تصوير مشاهده ضمن أحداث
مسلسل "موسى" الذي يجسد من خلاله شخصية رجل صعيدي ومن المفترض ان يعرض في
موسم رمضان المقبل.