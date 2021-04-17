ابنة فنان شهير تتوعد رامز جلال:« وحياة جزمة أبويا ما هنسكت»

السبت، 17-04-2021
10:11 ص
المصريون
علقت فيروز ابنة الفنان
أركان تعليقًا غاضبًا على الفنان رامز جلال
، بسبب ما قاله خلال حلقة الخميس، من برنامجه “رامز عقله طار”، عند
استضافته لمطرب المهرجانات حمو بيكا؛ حيث توعدت فيروز لـ”جلال” بسبب إدراج اسم والدها
في الحلقة للسخرية منه، وذلك في إطار تعقيبه على شكل الحذاء الذي كان يرتديه مطرب المهرجانات،
حمو بيكا، ولفت رامز إلى أنه يشبه الأحذية التي يرتديها أركان فؤاد.
وقالت فيروز أركان فؤاد، عبر حسابها على موقع “فيسبوك” بعد
انتهاء بث الحلقة :”ما حدث لن يمر وسنرفع قضية على رامز جلال
”، مناشدة نقيب الممثلين
المصريين، أشرف زكي، للتدخل سريعًا لحل الأزمة، قائلة : “ياريت نقيب الممثلين المحترم
أشرف زكي، الذي أنا أحبه وأحترمه جدًا، يعلم رامز جلال
إن في احترام وتقدير للناس الكبيرة
المحترمة اللي عمرها ما غلطت ولا اتقال عليها نصف كلمة.. السخرية من الناس والسخافة
ليست هزارا ولا تضحك”، متوعدة رامز :”وحياة جزمة أبويا مش هنسكت”.
الجدير بالذكر أن تعليق ابنة أركان فؤاد جاء تعقيبًا على
ما دار في الحلقة الثالثة من برنامج المقالب “رامز عقله طار” بالتزامن مع تصريحات والدتها
الفنان
ة المصرية، نادية مصطفى، التي عبرت هي الأخرى عن انزعاجها الكبير عند ذكر اسم
زوجها الموسيقار والمطرب، أركان فؤاد، قائلة: “هذا لو كان البعض يعتبره هزارًا فهو
غير مقبول وسخيف”.