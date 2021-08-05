ابنة عمرو دياب شبه عارية في غرفتها..وشقيقتها: لن أرفض جسم كهذا!

الخميس، 05-08-2021
09:29 م
أحدثت ابنتا الفنان عمرو دياب جدلًا واسعًا عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت إحداهما صورة ظهرت فيها شبه عارية
بمايوه أسود
أمام المرأة داخل غرفتها، لكن ما أثار الجدل أكثر هو تعليق شقيقتها على صورتها
والتغزل في جسدها بإيحاءات جنسية.
حيث نشرت كنزي عمرو دياب
، مجموعة صور لها عبر حسابها على
موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من مدينة روما الإيطالية، بينهما
صورة لها بمايوه أسود، وهي تمضي إجازتها الصيفية، داخل غرفتها.
وعلى الرغم من انتقاد البعض لجرأتها في الصور وإعجاب
آخرين بها، إلا أن تعليق شقيقتها ووالدتها زينة عاشور هو ما أثار الجدل بين
الجميع.
وعلقت والدتها زينة برموز قلب على صورتها، أما جنى كتبت تعليقاً
صادماً حيث قالت: "لن أرفض جسم كهذا"، وهو ما اعتبره المتابعين يتضمن إيحاءات
جنسية غير مقبولة.
يذكر أن كنزي هي ابنة عمرو دياب من طليقته زينة عاشور، ولديها
شقيقة صغرى اسمها جنى وشقيق توأم إسمه عبد الله، كما لديها أخت كبرى إسمها نور من طليقته
الفنانة شيرين رضا.