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ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور عارية في أحضان صديقها

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ابنة عمرو دياب
الثلاثاء، 31-10-2023 01:03 م

أثارت جنا عمرو دياب، استفزاز الجمهور بعد ظهورها بصحبة صديقها في أحدث إطلالة لها ارتدت فيها ملابس مثيرة وجريئة.
ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أريد أن أصبغ شعري أحمر".
وجاءت تعليقات الجمهور، منتقدة لها ومهاجمة لوالدها الفنانعمرو دياب.
كانت جنا عمرو دياب، أعلنت مؤخرا عن توقيعها عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".
جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء.. الأولى هي نور من الفنانة شيرين رضا قبل انفصالهما، ثم زواجه من زينة عاشور، لينجبا "كنزي وجنا وعبدالله".

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