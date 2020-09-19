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ابنة المطربة فيروز تهاجم فنانة شهيرة بسبب والدتها: بتكلمينا عن الأخلاق .. هو انتي تعرفيها؟

فنانة
ابنة المطربة فيروز تهاجم فنانة شهيرة بسبب والدتها: بتكلمينا عن الأخلاق .. هو انتي تعرفيها؟
السبت، 19-09-2020 08:41 ص أحمد عادل شعبان
شنت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني - ابنة المطربة فيروز - هجوما شرسا
على المطربة مايا دياب بسبب غناء الأخيرة لأغاني والدتها في إحدى الحفلات
المخصص ريعها لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقالت في منشور عبر فيس بوك: تكمل اللوحة التاريخيّة فجأة وبحجّة إنفجار المرفأ، ما عاد نعرف منين بدا تجي الضربة! من هاروت لعبير لمايا لغايا لآيا حفلة رايحة حفلة غايا... كل كبت الفنانين من كوروناوالزربة بلا شغل فلتت علينا إلنا بفرد ضرب وعلى أغاني فيروز! وآخرن أوّل مبارح يبدو".

وأردفت ريما الرحباني قائلةً "يا ريتني ما شفت! يا شيخة اعتمديلك شكل تنعرفك فيه والله ما عرفتك! ساعة بتنفخّي ساعة بتنفسّي. بعدين عفواً يعني مينك انت تتقرّري أيمتى ووين محلُّن هولي الأغاني؟ وتعطينا درس بالأخلاق حشاكِ! بتعرفيها إنت للأخلاق؟".
 

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