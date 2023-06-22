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ابنة الصعيد قتلت زوجها وأطفالها بـ"سم كلاب" من أجل "المتعة الحرام"

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ارشيفية
الخميس، 22-06-2023 10:29 ص

علاقة عاطفية غير شرعية جمعت بين ربة منزل وسائق في مركز فرشوط بمحافظة قنا، دفعت الأم إلى التخلص من أطفالها من أجل العشيق بعدما وعدها بالزاوج.

 

قبل الواقعة التي تعود إلى عام 2021 ارتبطت الأم- 26 عام، بعلاقة عاطفية مع سائق يبلغ 26 عام، تبادلا الحديث طويلًا، حتى تطور الأمر إلى الحديث عن رغبتهما في الزواج من بعضهما.

 

من هنا بدأ تفكير العشيقين في طريقة للخلاص من زوج المتهمة وأطفالها -حسب طلبات العشيق- كي يضمنا إفساح الطريق أمامها للزواج بعيدًا عن محل إقامة الزوجة.

 

ظل الشيطان يسيطر على تفكيرهما حتى هيأ لهما خطة يضمنان بها قتل أطفال المتهمة وزوجها جميعًا، وهي وضع السم لهم جميعًا داخل عبوات العصير.

 

بالفعل أحضر العشيق مادة سامة "سم كلاب" ووضعها في 4 عبوات عصير، لتقوم الزوجة بتقديمها للمجني عليهم. وبعد دقائق من تناول العصير بدأ تساقط الأطفال واحد تلو الآخر. فحاولت الزوجة الاستعانة بأسرة زوجها لنقل المصابين إلى المستشفى بعد إيهامهم بتناولهم عصيرًا فاسدًا.

 

الأطفال والأب نُقلوا جميعًا إلى المستشفى المركزي بمركز فرشوط، وكان الزوج -عامل، 32 سنة- في حالة غيبوبة في حين توفي الأطفال خلال تلقيهم الإسعافات الأولية.

 

بعدها قام المستشفى المركزي، بإبلاغ مركز شرطة فرشوط بما حدث ومن هنا بدأ التحقيق في الواقعة، وبينت تحريات أجهزة الأمن ارتباط زوجة المصاب وأم الأطفال وهي ربة منزل بعلاقة عاطفية مع سائق وقيامها بتسميم أطفالها وزوجها للتخلص منهم والزواج من عشيقها.

 

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بوجود علاقة غير شرعية بينهما واتفاقهما على التخلص من الزوج والأولاد. فقام العشيق بإحضار مادة سامة ووضعها في 4 عبوات عصير لتقوم الزوجة بتقديمها للمجني عليهم، وإيهام أقارب زوجها بتناولهم عصيرا فاسدا في حالة سؤالها عن سبب وفاتهم.

 

وقررت النيابة حينها حبس المتهمين وإحالتهما لمحكمة الجنايات، التي أصدرت في 17 سبتمبر من عام 2022 حكمًا بإعدام ربة المنزل وعشيقها، بعد الحصول على موافقة المفتي.

 

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