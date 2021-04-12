ابنة أصالة تثير الجدل بـ«قُبلة غريبة» لعريسها في حفل خطوبتها
شام
الإثنين، 12-04-202110:19 صالمصريون
أثارت شام،ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل على مواقع
التواصل الاجتماعي، بصورة نشرتها من حفل خطوبةها وهي تقبل يد العريس أحمد بالحفل الذي
أقيم بمصر، والتي اعتبرها النشطاء "غريبة" لما هو متعارف عليه من قيام
العريس بهذا الأمر.
ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا بشكل كبير، حيث انتقد كثيرون
مبالغة شام الذهبي في التعبير عن فرحتها.
وشاركت “شام” متابعيها فيديو عبر خاصية القصص على حسابها
في “إنستجرام”، لوالدتها أصالة نصري، وهي تغني في حفل الخطوبة، أغنية “نسم علينا الهواء”
للمطربة اللبنانية فيروز.
وكانت شام الذهبي شاركت قبل ذلك، صورا لها مع خطيبها، وكتبت
“أيتها القلوب الحاضرة، ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل،
لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها
القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب
ما ثبت، اللهم نسألك الثبات، أحمد وشام”.