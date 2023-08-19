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ابعدوا عن الطب.. نصيحة الدكتور حسام موافي للطلبة أصحاب الذاكرة الضعيفة

ابعدوا عن الطب.. نصيحة الدكتور حسام موافي للطلبة أصحاب الذاكرة الضعيفة

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السبت، 19-08-2023 02:17 م نسمه عبد الوهاب
وجه الدكتور حسام موافي، نصائح لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الحصول على أعلى درجة في الصف الثالث الثانوي.
وعلق موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، علشان تطلع من الأوائل محتاج تشتغل جامد جدا، تكون والكتاب واحد، مانعا من الأصحاب، ولعب كرة القدم للأولاد، وعدم مشاهدة التلفزيون.

ونوه موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: ابعدوا عن الطب لو متعرفوش تحفظوا، ومثلا مادة التشريح مفيهاش فهم، لازم نحفظ ونتخيل الجسم تشريحيا، ومادة الكيمياء الحيوية كلها حفظ، والحفظ أمر غير صعب لكن يحتاج التدريب».





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