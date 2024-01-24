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ابتداءً من الغد.. المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء

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وزير الكهرباء
الأربعاء، 24-01-2024 01:48 م


أرسل مركز التحكم الإقليمي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعليماته الجديدة لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تضمنت التأكيد على انتهاء فترة أو مدة خطة تخفيف الأحمال المتبعة التى بدأ تطبيقها منذ ١٢ يناير الحالي، تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية المختلفة.
وبحسب التعليمات التى حصل عليها مصراوي من مصادر مختلفة داخل شركات التوزيع، فإن المواعيد الجديدة المتعلقة بخطة تخفيف الأحمال تتضمن العودة بتطبيق النظام المعلن من قبل مجلس الوزراء الذي يتضمن ابتداء من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/٢٥ تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء بعدد 5 مراحل كل مرحلة لمدة ساعتين.

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