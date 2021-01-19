«إيه رأيك في مراتي.. عجبتك؟» زوجة تكشف تفاصيل صادمة

الثلاثاء، 19-01-2021
06:24 م
كشفت زوج
ة عن تفاصيل صادمة عن زوج
ها أمام محكمة
الأسرة بعد
أن رفعت ضده دعوى خلع
للطلاق منه.
وقالت الزوج
ة أمام محكمة
الأسرة: "لقد تملك جسدي برودة
شديدة بعد الدفء الذي كان يحيطني به زوج
ي الذي توفي منذ فترة، وأمام إصرار عائلتي المتزمتة
أجبروني على الزواج من صديق شقيقي، بحجة ألا أجلس بمفردي، وخوفًا من نظرة المجتمع،
وتحت ضغط وإصرار وافقت على الزواج منه".
وأضافت: كانت المصيبة الكبرى، أنني اكتشفت أنه «قواد ونصاب»
يحترف زواج السيدات لاستغلالهن والاتجار بهن، ووصل به الأمر أن يطلب مني مرافقة الآخرين
عبر فيسبوك، ويستدرجني للجلوس بجانبه وهو يتحدث مع أحد أصدقائه وأفاجأ به يفتح كاميرا
الشات ويظهرني بها ويقول له «إيه رأيك في مراتي.. عجبتك؟!»، كاد أن يغشي علي من هول
الموقف.
وتابعت: اتخذت القرار بأن أتركه وأهلي الذين هم أيضًا سبب
شقائي، لذلك أتقدم برفع دعوى خلع
من زوج
ي الذي يريد أن يتاجر بجسدي.