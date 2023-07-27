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إيمان العاصي تثير صدمة بإطلالة جريئة شبه عارية

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إيمان العاصي
الخميس، 27-07-2023 09:38 ص

 

شاركت الفنانة ايمان العاصى متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادلالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ايمان العاصى في الصور بإطلالة جريئة و مثيرة صيفية  متبعة أبرز صيحات صيف وربيع 2023 وهو توب ابيض مكشوف البطن و بنطلون رياضى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الخفيف و قامت بترك شعرها.

 

وتتميز ايمان العاصى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ايمان العاصى ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.


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