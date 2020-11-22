إيدي كوهين لـمحمد رمضان:« انت في حمايتنا.. لا تخاف»

الأحد، 22-11-2020
06:27 م
المصريون
بعد
الضجة التي أحدثها الفنان محمد رمضان
، بعد التقاط صور مع مطرب وآخر رياضي
إسرائليين، خلال احتفالية في دبي، والتي طالب البعض نقابة المهن التمثيلية
بالتحقيق مع "رمضان" بسبب ما وصفوه بالتطبيع مع الإسرائليين.
خرج
الإعلامي والباحث الإسرائيلي الشهير "إيدي كوهين
" ليطمأن
"رمضان" بأنه في حمايتهم ولن يستطيع أحد إيذائه.
وكتب
تعليقًا على ما نشر في أحد الصحف المصرية على لسان نقيب الممثلين أشرف زكي، :« ما تخاف
يا أسطورة، روح النقابة وما في حد يقدر يعملك حاجة، أنت في حمايتنا يا برنس يا نمبر وأن. تحيا مصر».
وكان أشرف زكي، نقيب
المهن التمثيلية، علق على واقعة نشر صورة للفنان محمد رمضان
، مع فنان إسرائيلي
.
وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على
قناة صدى البلد: «تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في
بلد عربي والتقطت هذه الصورة»، متابعا: «رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي
التقط معه الصورة إسرائيلي».
وتابع: «لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان
سيخونه، محمد مش بالغباء
ده عشان يتصور مع إسرائيلي»، مشيرا إلى أنه سيستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه
بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.