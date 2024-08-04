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إيداع إسلام البحيري سجن وادي النطرون

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الأحد، 04-08-2024 10:48 ص

 

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المفكر والباحث إسلام البحيري.

جاء ذلك في 6 قضايا تتهمه بالنصب والاحتيال لإصدار شيكات بدون رصيد، حيث كانت سيدة أجنبية تقدمت بدعوى ضده تتهمه فيها بالاستياء على 300 ألف درهم إماراتي لاستثمارها في البورصة، إلا أنه لم يسدد على مدار عامين لها أرباح أو رد المبلغ.

وكشفت مصادر مطلعة أنه تم نقل المذكور الي مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون حيث سيتم حجزه لحين قيام بإجراءات المعارضة على القضايا.

كما تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء فيش وتشبيه المذكور من أجل الصحيفة الجنائية الخاصة به لمعرفة ما إذا كان مطلوب في قضايا أخري أم لا.

وقامت الأجهزة الامنية بالقبض على إسلام البحيرى لتنفيذ 6 أحكام ضده بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

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