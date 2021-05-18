الثلاثاء 18 مايو 2021
توقيت مصر 16:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

غرق 57 شخصًا في تحطم مركب هجرة غير شرعية قُبالة تونس

والدة المتهمين في «فيديو الكفن» تفجر مفاجأة أمام النيابة

500 مليون دولار.. السيسي يوجه بإعادة إعمار غزة

تركي آل الشيخ ينشر صورة من قطر: «مضارب البدو لكل جاهل»

إليسا وراغب علامة يهاجمان وزير الخارجية بعد إهانة السعوديين: غبي

تعرف على عقوبة «رفس» الزوج لزوجته بالسعودية

المُهرة البحرينية تعتذر عن وصلة الرقص أمام السعوديين (فيديو)

ابنة عمرو دياب تعلن إصابتها بهذا المرض

إهانة محمد عبدالوهاب على تليفزيون الكويت ومي العيدان مصدومة من وصفه بالحرامي

وفاة عميد كلية دار العلوم بعد أيام من وفاة نجله الضابط بأزمة قلبية

ADS
 

إهانة محمد عبدالوهاب على تليفزيون الكويت ومي العيدان مصدومة من وصفه بالحرامي

524_main_photo
محمد عبدالوهاب
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 12:20 م


هاجمت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، أحد الضيوف ومذيعة بالتليفزيون الرسمي الكويتي، عقب "إهانة" للموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب، ووصفه بالـ"حرامي".
وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، نشرت الإعلامية الكويتية، مقطع فيديو من برنامج "ليالي الكويت" الذي تقدمه الإعلامية الكويتية غادة الرزوقي، ووصف ضيفها الموسيقار محمد عبد الوهاب بـ"الحرامي"، لتبادله المذيعة الضحك وترد "اتهام خطير.. لكن ترى كلنا ندري".
وعلقت مي العيدان على المقطع بكتابة "والله عيب برنامج في تلفزيون حكومي تلفزيون دولة الكويت الرسمي.. يتم وصف قامه كبيره مثل الموسيقار محمد عبدالوهاب بالحرامي.. الحين قدم أغنيه موال جبل التوباد صار حرامي الموال مقامه الموسيقي واحد . . والمشكله الأكبر ان المذيعه غاده الرزوقي تقوله ندري انه حرامي أنا احترم وأيد غاده و احبها جدا لكن أغلظت غلطه جسيمه إنتي موظفه رسميه بتلفزيون الكويت المفروض ترفضين هذه الاساءه بحق موسيقار كبير مثل محمد عبدالوهاب. . اللي غنوله فطاحل المغنين العرب من أم كلثوم ونازل إنتوا تدرون ان اولاد محمد عبدالوهاب و احفاده يقدرون يرجعون على وزارة الاعلام و تلفزيون الكويت و الفنان عباس البدري والمذيعه برفع قضية بتهمة الاساءه ل ابيهم أو جدهم ووصفه علانيه و بتلفزيون الدوله انه حرامي . . كلمة حرامي ماتنقال عن محمد عبدالوهاب و هل وزير الاعلام عبدالرحمن المطبري يقبل بهذه الاساءه".
 

إقرأ ايضا

ffsfff

والدة المتهمين في «فيديو الكفن» تفجر مفاجأة صادمة أمام النيابة

1274189_0

تركي آل الشيخ ينشر صورة من قطر: «مضارب البدو لكل جاهل»

720202512627773583065

إليسا وراغب علامة يهاجمان وزير الخارجية بعد إهانة السعوديين: غبي

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يرد على «إهانة» وزير خارجية لبنان والرئاسة تصدر بيانًا

ولي-العهد-السعودي-محمد-بن-سلمان-750x430

ولي العهد: لو خرج محمد عبدالوهاب من قبره لعارض فتاويه

457237991619298593

«إهانة إسماعيل ياسين».. بيان عاجل من نقابة الفنانين بشأن محمد رمضان

220

السجن المؤبد لداعية كويتي شهير.. والسبب «القذافي»

2020_4_23_12_4_45_454

محمد رمضان يوجه إهانة صادمة لـ محمد عادل إمام

555-34-330x186

محامي فرح حمزة يفجر مفاجآت عن قاتلها: كان يريدها رغم زواجها