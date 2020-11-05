الخميس 05 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

روسيا تحذر مواطنيها من السفر للخارج بسبب كورونا

سبب استبعاد أحمد فتحي من المنتخب. مفاجأة

الذهب يرتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة تزامنًا مع انتخابات أمريكا

إنطلاق التدريب البرمائى المشترك بين مصر وبريطانيا

الرئيس يوجه بسرعة تلبية احتياجات هذا الطفل

مصطفى الفقي: فوز بايدن برئاسة أمريكا لا يقلقنا

تفاصيل جديدة وصادمة في "استمناء" معيد على طالبة بالشرقية

الدولار يواصل الاستحواذ على الاهتمام بهذه الأسعار أمام الجنيه

الأهلى يقترب من حسم صفقة لاعب صن دوانز

"بن شرقي" يزين قائمة المغرب واستبعاد نجم الأهلى الجديد

ADS
 

إنطلاق التدريب البرمائى المشترك بين مصر وبريطانيا

التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى
التدريب البرمائى المشترك
 
الخميس، 05-11-2020 06:09 م محمد الفايدي
 إنطلقت فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1) والذى يستمر حتى الحادى عشر من نوفمبر الجارى بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط بجمهورية مصر العربية وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية.

ويشارك فى التدريب من الجانب المصرى حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز ميسترال ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام ويشارك من الجانب البريطانى سفينة الإبرار " HMS ALBION " ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية .


جدير بالذكر أن التدريب (T-1) ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا ، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب بوصول سفينة الإبرار" HMS ALBION " وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الأسكندرية البحرية وعقد مؤتمر تنسيقى لتعارف القوات المشتركة من الجانبين .


ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات فى مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة ، وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحرى ، ودارسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطانى فى مجال العمليات البرمائية ، وكذلك عقد ورش عمل لتبادل الخبرات فى موضوعات الأمن البحرى وعمليات الإعتراض وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر .
 

إقرأ ايضا

كورونا

روسيا تحذر مواطنيها من السفر للخارج بسبب كورونا

الذهب

الذهب يرتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة تزامنًا مع انتخابات أمريكا

الإعلامي أسامة كمال

عامل نظافة بالشرقية يعثر لفافة مال ويردها لصاحبها

أخبار متعلقة

602x338_cmsv2_86d9b8ba-c29f-5bba-b18d-3c7ecf1d5279-3531428

"فورونكوف": مصر ستصبح رائدة في مجال الطاقة النووية

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

معيط

وزير المالية يكشف: أزمة فيروس كورونا عنيفة ومستمرة

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

رخصة للإنجاب

"الصحة": توقعات بزيادة معدلات الإنجاب بعد انتهاء كورونا

كورونا في مصر

"الصحة" تزف أخبار سارة بشأن تصنيع لقاح ضد كورونا داخل مصر