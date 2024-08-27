إنستا باي InstaPay.. خطوات استرداد الأموال المحولة بالخطأ وحدود السحب بعد قرار المركزي

الثلاثاء، 27-08-2024
05:25 م
يبحث عدد كبير من مستخدمي تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt، عن خطوات استرداد الأموال المحولة بالخطأ عن طريق «انستاباي»، حيث كشف موقع «TechCrunch» التقني العالمي عن طريقة يمكن من خلالها استراجاع الأموال بسهولة.
وقال موقع «TechCrunch» في تقرير له، إنه يمكن أن يحدث إرسال النقود عن طريق الخطأ بسبب عدة عوامل، من بينها إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف بشكل غير صحيح، من قائمة جهات الاتصال.
استرداد الأموال المحولة بالخطأ عن طريق «انستاباي»
أوضح «TechCrunch»، طريقة استرداد الأموال في الخطوات التالية:
1- الاتصال بخدمة العملاء للمحفظة الإلكترونية أو تطبيق إنستاباي، حيث يمكن تقديم طلب استرداد الأموال أو بدء تحقيق في المشكلة، وبالتالي ارسل جميع المعلومات المطلوبة مثل رقم المعاملة، وتفاصيل الحساب، وأي معلومات ذات صلة.
2- التحقق المزدوج، فيجب عليك قبل تأكيد أي معاملة، التأكد من مراجعة جميع تفاصيل المستلم بعناية، بما في ذلك الرقم أو البريد الإلكتروني أو الرقم الهاتف.
3- الاحتفاظ بسجلات المعاملات التي تقوم بها، ومراجعة السجلات بشكل دوري لضمان عدم وجود أخطاء.
تابع: إنستا باي InstaPay Egypt.. الآن حدود السحب وطرق التحويل بعد قرار البنك المركزي
الأخير
حدود السحب عبر تطبيق انستا باي
أعلن البنك المركزي
المصري عن حدود السحب من تطبيق إنستا باي مؤخرا، وذلك بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي وفقا للقواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وتتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
ما هو تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt؟
هو تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول.
خدمات ومميزات يقدمها إنستا باي
يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:
• ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.
• إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.
• تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.
• الاستعلام عن رصيد الحسابات.
• إصدار كشف حساب مصغر للبنك.
• إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.
حدود السحب من انستا باى - صورة أرشيفية
خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»
- يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود».
- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف».
- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي».
- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ» ثم الضغط على «التالي».
- تتم مراجعة بيانات التحويل.
- يتم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».
- وسيتم التحويل بنجاح