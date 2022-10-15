«إنزل يا روح أمك».. وفاة إمام مسجد بعد أن شتمه أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة(فيديو)

السبت، 15-10-2022
09:21 ص
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة إهانة المصلين لإمام مسجد على المنبر في محافظة المنوفية
قبل وفاته بأزمة
قلبية بساعات.
وكان إمام مسجد قد توفي بعد أن قام عدد من المصلين بالتنمر
عليه ومحاولة إخراجه من المسجد.
وكان الإمام قد صعد لخطبة الجمعة بعد أن تغيب الخطيب عن الصلاة، فيما بادر
عدد من المصلين بالدفع بالشيخ - الذي رحل لاحقًا- للصعود لمنبر المسجد على غير رغبة مجموعة أخرى
من المصلين.
وقد بادر عدد من الأهالي بالتنمر عليه ووجه لهم أحدهم شتائم
وسباب وقاموا بمحاولة إخراجه من المسجد، وذلك أثناء قيامه بإلقاء الخطبة.
وقال أحد أصدقائه إن بعض الأهالي حاولوا إنزاله
من علي المنبر الا أنه كان من أمنياته خطبة الجمعة موضحا أنه استمر ونصح الأهالي بالحفاظ
علي دينهم والتمسك بالقرآن والبعد عن مغريات الدنيا وقال لهم " اسمعوا الكلام
مش هتسمعوه تاني".
وأضاف أن أحد المصلين
تعدي عليه بالكلام وقال له " انت بتهلفط في الكلام سيب المايك بروح امك
", موضحا أن الشيخ محمد رد عليه " الله يسامحك".
وعلى إثر ذلك، تعرض الإمام لأزمة نفسية أثناء عودته لمنزله
وحاول عدد من الأهالي تقديم الاعتذار له، إلا أنه لم تمر سوى ساعات قليلة وتوفي إثر
إصابته بأزمة قلبية.