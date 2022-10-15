السبت 15 أكتوبر 2022
توقيت مصر 17:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«كنت تعبانة واستغل الموقف».. فتاة تتهم خطيبها بمعاشرتها ثم التخلي عنها

مرشح للكونجرس ينشر فيديو إباحي له مع نجمة شهيرة والسبب صادم

غضب كبير.. عرض تذاكر مباريات الأهلي بضعف مبلغ مباريات الزمالك

«جئتكم بالذبح».. علي جمعة يكشف قصة حديث النبي الذي يستغله الخوارج في الإرهاب

بالصور.. بطلة منتخب مصر تعود للحياة بعد 22 دقيقة من وفاتها

قطر ترحب بالمثليين جنسيًا وتخصص أماكن راحة للمخمورين

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري والقناة الناقلة

«لازمتها أيه العمرة؟».. منى فاروق تفاجئ الجمهور بظهور جرئ عقب آداء العمرة

فنانة شهيرة تفجر صدمة: موظفان مارسوا معي الجنس داخل سكن الطالبات بحجة الكشف عن عنق الرحم

صورة لأم تونسية تنتظر جثمان ابنها تدمي القلوب.. غرق في مركب الهجرة

ADS
 

«إنزل يا روح أمك».. وفاة إمام مسجد بعد أن شتمه أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة(فيديو)

310227131_435630148658768_8481953496887807378_n
الخطيب الراحل
Native
Teads
السبت، 15-10-2022 09:21 ص


تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة إهانة المصلين لإمام مسجد على المنبر  في محافظة المنوفية قبل وفاته بأزمة قلبية بساعات.


وكان إمام مسجد قد توفي بعد أن قام عدد من المصلين بالتنمر عليه ومحاولة إخراجه من المسجد.

وكان الإمام قد صعد لخطبة الجمعة بعد أن تغيب الخطيب عن الصلاة، فيما بادر عدد من المصلين بالدفع بالشيخ - الذي رحل لاحقًا- للصعود لمنبر المسجد على غير رغبة مجموعة أخرى من المصلين.

وقد بادر عدد من الأهالي بالتنمر عليه ووجه لهم أحدهم شتائم وسباب وقاموا بمحاولة إخراجه من المسجد، وذلك أثناء قيامه بإلقاء الخطبة.


وقال أحد أصدقائه إن بعض الأهالي حاولوا إنزاله من علي المنبر الا أنه كان من أمنياته خطبة الجمعة موضحا أنه استمر ونصح الأهالي بالحفاظ علي دينهم والتمسك بالقرآن والبعد عن مغريات الدنيا وقال لهم " اسمعوا الكلام مش هتسمعوه تاني".

وأضاف  أن أحد المصلين تعدي عليه بالكلام وقال له " انت بتهلفط في الكلام سيب المايك بروح امك ", موضحا أن الشيخ محمد رد عليه " الله يسامحك".
وعلى إثر ذلك، تعرض الإمام لأزمة نفسية أثناء عودته لمنزله وحاول عدد من الأهالي تقديم الاعتذار له، إلا أنه لم تمر سوى ساعات قليلة وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية.
 

إقرأ ايضا

images

«كنت تعبانة واستغل الموقف».. فتاة تتهم خطيبها بمعاشرتها ثم التخلي عنها

ASDHmtl_

مرشح للكونجرس ينشر فيديو إباحي له مع نجمة شهيرة والسبب صادم

89623

«جئتكم بالذبح».. علي جمعة يكشف قصة حديث النبي الذي يستغله الخوارج في الإرهاب

أخبار متعلقة

1-Copy-17

وفاة خطيب الجمعة بأحد مساجد المنوفية بعد مشاداة كلامية مع أحد المصلين

yh

مأساة.. مصرع عريس أثناء توزيع دعوات حفل زفافه