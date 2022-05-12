إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

الخميس، 12-05-2022
01:03 م
نشرت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، مقطع
فيديو تتعهد فيه بالتوبة وارتداء الحجاب
والصلاة، مقابل زواجها من الفنان الأردني
المعتزل أدهم نابلسي.
وأكدت إنجي بالفيديو إنها مستعدة أن تتوب إلى الله وأن ترتدي
الحجاب
في حال يوافق الفنان المعتزل أدهم نابلسي على الزواج منها.
وقالت :"بتعرفوا
إذا أدهم نابلسي بيتجوزني، أنا بتحجب وبلبس خمار وبروح بصلي وبتوب وما بدي التيليفون
حتى...بس بدي يتجوزني"، وتابعت حديثها وقالت:"يقبرني ما أجملوا".
إنتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وشاركه
المتابعون عبر صفحاتهم الخاصة، وتفاعلوا معه، فيما انهال عليها متابعوها بالشتائم والسباب
واستهزأوا بما قالته واستحالة حدوثه كون "نابلسي" اعتزل الفن وأصبح
ملتزم دينيًا.