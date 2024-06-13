إنجي خوري تعلن خطوبتها بعد ارتدائها الحجاب.. ما علاقة أدهم نابلسي؟





أعلنت المشهورة السورية انجي خوري -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- خبر خطوبتها، مشيرة إلى أن الزواج سيتم في شهر أكتوبر المقبل.

ولم تكشف إنجي خوري، هوية العريس، واكتفت بالتعليق فقط: «أنا حاليا مخطوبة .. وبشهر أكتوبر راح أتزوج وراح تتفاجئون مين».

وكانت إنجي خوري أعلنت من قبل استعدادها لارتداء الحجاب إذا وافق الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي الزواج منها.

وقبل عدة أيام، ألمحت إنجي خوري، إلى هوية حبيبها بأول حرف من اسمه A، ما جعل البعض يتساءل إن كان هو المطرب المعتزل أدهم نابلسي أم لا، لا سيما وأنها ارتبطت معه بقصة حب سابقة قبل الاعتزال.

إنجي خوري

وفي شهر مايو الماضي، أثارت الفنانة إنجى خورى حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها فى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهى ترتدي الحجاب وتردد أناشيد دينية.

كما أثارت إنجى خورى الجدل حول حالتها الاجتماعية وما إذا كانت تعيش قصة حب أم لا وذلك بسبب تعليقها على الفيديو قائلة: “يا غرام a واكتفت بحرف a ولم تكشف عن أى تفاصيل مما تسبب ذلك فى حيرة متابعيها”.

حجاب إنجي خوري

ونشرت السورية إنجي خوري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، ظهرت فيها ترتدي الشال الفلسطيني، بعد أيام من ارتدائها الحجاب.

وقامت إنجي خوري، برسم علم فلسطين على خدها الأيمن تضامنا مع الشعب الفلسطيني في أزمة الحرب على قطاع غزة.

وتصدر اسم السورية انغجي خوري التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو جديد لها وهي بالحجاب.

نشرت إنجي فيديو جديدا على حسابها الخاص عبر انستغرام، وهي تقوم بالشعائر الدينية على سجادة الصلاة، وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: "الشكر إلى الله".

وانهالت التعليقات من الجمهور بشكل كبير على مقطع الفيديو المنتشر.

ظهرت إنجي وهى تقوم بالشعائر الدينية على سجادة الصلاة، وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: "الشكر إلى الله".