إنجي خوري بصورة صادمة بعد تسريب فيلمها المخل: ما يهزني ريح

السبت، 29-01-2022
09:53 ص
صدمت
الفنانة السورية المثير للجدل إنجي خوري، الجميع بعد ضجة تسريب فيديو
مخل منسوب
لها وهي تمارس الرذيلة، والتي خرجت وبكت زاعمة أنها ليست الفتاة التي بالفيديو،
حيث أعادت نشر صورة لها دون ملابس
.
وفي موقف
مناقض تمامًا لكلامها، أعادت إنجي خوري نشر صورة لها دون ملابس
، عبر حسابها على
موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت بالقول :" ما يهزك ريح
أحلى غنوج".
وكان تداول
رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مخل للفنانة السورية، وصورها التي نشرتها، بشكل
كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليسخروا منها ويتهموها بالكذب والتمثيل.