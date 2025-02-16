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"إنت مش راجل".. رجل أعمال يكشف سبب إنهاء حياة زوجته داخل فيلا التجمع

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الأحد، 16-02-2025 01:30 م

 

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مقتل المجني عليها "مرام أسامة" على يد زوجها خنقًا في فيلا بمنطقة التجمع الخامس، عن أقوال المتهم.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه بدأت الخلافات بينه وبين زوجته بعد سهرة تناولت فيها الخمور، ونشب بينهما خلاف بسيط انتهى بنوم كل منهما في غرفة منفصلة، وفي صباح اليوم التالي اشتعل الخلاف مجددًا بعدما حاولت زوجته إيقاظه بطريقة عنيفة وقامت بالصراخ عليه مطالبةً إياه بالنهوض لتناول الطعام مع الأطفال.

وتابع المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن زوجته قررت الخروج لحضور عيد ميلاد صديقتها، لكنه رفض، فقامت بإهانته قائلة: "أنتَ مش رجل وسأنزل رغمًا عنك".

وأضاف المتهم أنه قام برش الماء عليها ثم صفعها على وجهها، واستمرت الخلافات حتى هاتف والدها، الذي يقيم في كندا، والذي حاول التهدئة بينهما، لكن دون جدوى.

وحددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة جلسة 22 فبراير الجاري كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" خنقًا في منطقة التجمع الخامس.


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