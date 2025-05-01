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"إم بي سي" تحذف حلقة إبراهيم فايق وأمير مرتضى منصور

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الخميس، 01-05-2025 06:52 م

 

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سابقا، رسالة للإعلامي إبراهيم فايق، بعد ظهوره الفضائي الأخير.

وحل أمير ضيفًا عبر برنامج «الكورة مع فايق»، وأطلق تصريحات قوية، حول الوضع الراهن في الزمالك، وعدة ملفات أخرى، كقضايا الزمالك لدى «فيفا» بسبب مستحقات بعض لاعبي الفريق السابقين.

وكتب أمير مرتضى منصور عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «يا جماعة الخير.. هي الحلقة بتاعتي راحت فين؟».

يأتي هذا بعدما تم حذف حلقة أمير مرتضى ببرنامج «الكورة مع فايق» (الاثنين 28 أبريل 2025)، من على حسابات البرنامج الرسمية المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

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