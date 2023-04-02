إمام عاشور يغضب جماهير الزمالك بعد تعليقه على احتفال كهربا





تسبب إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي؛ في غضب جماهير القلعة البيضاء من جديد؛ بسبب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

ونشر كهربا صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة احتفاله على طريقة إمام عاشور بهدفه في الهلال السوداني؛ اليوم؛ معلقا عليها اخويا.

وحول هذا الأمر رد إمام عاشور على كهربا وأعاد قصته على إنستجرام مما أغضب جماهير الزمالك مجددا بعد ظهوره مع رامز جلال.

وكان إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي، اعتذر لوليد سليمان لاعب النادي الأهلي ولجمهور القلعة الحمراء، عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وقال إمام في تصريح لبرنامج رامز نيفر إيند: "أعتذر لكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي ، ووليد سليمان وجمهور القلعة الحمراء".

وانضم إمام عاشور صاحب الـ24 عاما إلى ميتيلاند، قادما من الزمالك بعقد يمتد إلى 2027.





