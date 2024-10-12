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«إمام عاشور طلب تعويض مني».. فرد أمن الشيخ زايد يكشف حقيقة انتمائه للزمالك

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إمام عاشور
السبت، 12-10-2024 07:13 م
قال عبدالله مصطفى، فرد أمن مول الشيخ زايد، والذي يتهم لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بالاعتداء عليه، إن «عاشور» طالب منه في الجلسة المدنية مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه.

وأضاف مصطفى، في حوار ببرنامج «كلبش» عبر قناة «الشمس 2»، أن إمام عاشور يتهمه بالبلاغ الكاذب، مشيرًا إلى أن ما يفعله إمام عاشور أمر غريب، فالمجني عليه أصبح متهمًا.

وأوضح أن الجماهير بالكامل الأهلي والزمالك، تعلم تفاصيل الواقعة وما يفعله إمام من مشكلات في الفترة الأخيرة، والتي نتج عنها استبعاده من منتخب مصر بناء على طلب المدير الفني حسام حسن.

وتابع مصطفى: «الكل شاف اللي عمله إمام عاشور معايا، وضربني، ويريد أن يحولني لمتهم عمل بلاغ كاذب».

وعن حقيقة انتمائه لنادي الزمالك، قال فرد أمن مول الشيخ زايد، إنه يشجع النادي الأهلي، موضحًا: «أنا أهلاوي من صغري، مشجعى الزمالك على راسي، كلهم أخواتنا، ووالدي الله يرحمه كان زملكاوي».

محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

وتنظر محكمة جنح الشيخ زايد، السبت الموافق 12 سبتمبر، محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لاتخاذ إجراءات بشأن الادعاء المدني.

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