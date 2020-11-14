السبت 14 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«ساويرس»: « ماكرون أسيء فهم تصريحاته عن الرسول وهذا ما قصده»

دولة إسلامية جديدة ستطبع مع إسرائيل

إمام الحرم: تركي الحمد يدعو إلى دين جديد

تأسيس 1250 شركة حوثية لتمويل الإرهاب وتهريب الأموال

صدمة قوية.. ليفربول يتخلى عن محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

كنيسة تطرد قس بسبب علاقة جنسية مع رنين كريم

أطعمة تحمي من "سرطان الثدي " وتكافح الشيخوخة.. تعرف عليها

السيسي يستقبل رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق

هوية لاعب توجو المصاب بكورونا

الإمارات تحتل مركز متقدم في قائمة العلامات التجارية

ADS
 

إمام الحرم: تركي الحمد يدعو إلى دين جديد

81513-المفكر-تركى-الحمد
تركي الحمد
 
السبت، 14-11-2020 03:36 م محمد فضل


أثار الكاتب السعودي الشهير تركي الحمد، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة قارن فيها بين كتاب صحيح البخاري والقرآن الكريم قائلاً إنه يجد تناقضا بينهما.
وقال الحمد في تغريدته المنشورة على صفحته الرسمية بتويتر: "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما..".
وتفاعل نشطاء على هذه التغريدة بوسم حمل اسم “الحمد يشكك بالبخاري” ، حيث علق الداعية عادل الكلباني قائلاً : ” يتناقض معه تماما! هل هي دعوة لدين جديد؟”
يذكر أن موضوع صحة الأحاديث الواردة في البخاري أثارت سابقا جدلا واسعا في المنطقة بعد تصريحات للداعية الإماراتي، وسيم يوسف حول مقارنة القرآن بالبخاري.
 

إقرأ ايضا

1049dbfb-9bf7-4ccc-9d90-bb41c4cd82c6

انطلاق مؤتمر مصر في عالم متغير (صور)

201902220753515351

«ساويرس»: « ماكرون أسيء فهم تصريحاته عن الرسول وهذا ما قصده»

image001-13

تأسيس 1250 شركة حوثية لتمويل الإرهاب وتهريب الأموال